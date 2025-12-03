Actualité
L’oeuvre Onion Skin, place d’Albon.

Carte. Où voir les 23 oeuvres de la Fête des lumières 2025 à Lyon ?

  • par Nathan Chaize

    • Utilisez notre carte interactive pour découvrir où sont situées les 23 oeuvres de la Fête des lumières 2025 à Lyon.

    La Fête des Lumières 2025 débute officiellement vendredi 5 décembre à Lyon. Pour cette 26e édition, 23 oeuvres seront à découvrir en Presqu'île mais également dans les 3e et 5e arrondissements.

    Pour vous aider à préparer votre soirée qui pourrait s'annoncer pluvieuse et froide, Lyon Capitale vous propose une carte interactive recensant les emplacements des oeuvres ainsi qu'un bref aperçu de ces dernières.

    La Fête des Lumières 2025 débutera cette année le vendredi 5 décembre et elle s'achèvera lundi 8 décembre. Les illuminations seront observables de 19 h à 23 h les vendredi, samedi et lundi. Dimanche, elle s'illumineront une heure plus tôt pour s'éteindre une heure plus tôt également.

    Comme chaque année, il est également possible de voir les oeuvres lors des répétitions générales jeudi 4 décembre.

    Lire aussi :

    à lire également
    Le Voyage d’Ulysse : aventure homérique au Sémaphore

