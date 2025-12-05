Raphaël Arnault a renoncé à son appel concernant l'agression d'un jeune homme en 2021. La condamnation pour "violences volontaires en réunion" du député LFI est donc confirmée

Le député de la France Insoumise, Raphaël Arnault, déjà fiché S, est officiellement condamné pour "violences volontaires en réunion." Cette condamnation officielle datant de mars 2025 a été révélée par le média d'extrême droite Frontières.

Agression d'un jeune homme de dix-huit ans

Le député originaire de Lyon, et fondateur de l'organisation antifasciste Jeune Garde, avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon en février 2022. Ayant fait appel, ce dernier était pour l'heure présumé innocent, jusqu'à ce qu'il finisse par renoncer à son appel il y a plusieurs mois. Selon nos confrères du Figaro, un arrêt de la Cour d’appel de Lyon datant du 10 mars 2025, constate son désistement. La condamnation est donc désormais définitive.

Pour rappel, Raphaël Arnault est condamné pour avoir agressé un jeune homme de dix-huit ans lors d'une manifestation identitaire en avril 2021. Accompagné d'un groupe de cinq individus, le futur-député aurait alors pris à partie le jeune homme. Malgré le fait que ce dernier ait affirmé être là "par hasard", le groupe l'aurait plaqué contre le mur avant de lui demander d'enlever sa veste pour "vérifier s’il n’avait pas de tatouage nazi", puis de déverrouiller son téléphone. Refusant la deuxième action, le jeune homme aurai été projeté au sol par le groupe. Une agression lui ayant valu des hématomes et un jour d'ITT.

