Actualité
Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune garde, organisation antifasciste créée à Lyon en 2018, est l’invité de 6min chrono

Lyon : la condamnation pour violences du député LFI Raphaël Arnault confirmée

  • par Loane Carpano

    • Raphaël Arnault a renoncé à son appel concernant l'agression d'un jeune homme en 2021. La condamnation pour "violences volontaires en réunion" du député LFI est donc confirmée

    Le député de la France Insoumise, Raphaël Arnault, déjà fiché S, est officiellement condamné pour "violences volontaires en réunion." Cette condamnation officielle datant de mars 2025 a été révélée par le média d'extrême droite Frontières.

    Agression d'un jeune homme de dix-huit ans

    Le député originaire de Lyon, et fondateur de l'organisation antifasciste Jeune Garde, avait été condamné  à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon en février 2022. Ayant fait appel, ce dernier était pour l'heure présumé innocent, jusqu'à ce qu'il finisse par renoncer à son appel il y a plusieurs mois. Selon nos confrères du Figaro, un arrêt de la Cour d’appel de Lyon datant du 10 mars 2025, constate son désistement. La condamnation est donc désormais définitive.

    Pour rappel, Raphaël Arnault est condamné pour avoir agressé un jeune homme de dix-huit ans lors d'une manifestation identitaire en avril 2021. Accompagné d'un groupe de cinq individus, le futur-député aurait alors pris à partie le jeune homme. Malgré le fait que ce dernier ait affirmé être là "par hasard", le groupe l'aurait plaqué contre le mur avant de lui demander d'enlever sa veste pour "vérifier s’il n’avait pas de tatouage nazi", puis de déverrouiller son téléphone. Refusant la deuxième action, le jeune homme aurai été projeté au sol par le groupe. Une agression lui ayant valu des hématomes et un jour d'ITT.

    Lire aussi : Législatives : Raphaël Arnault, un ancien Lyonnais fiché S condamné pour violences en réunion

    à lire également
    Michou Mealy
    Le youtubeur Michou ouvre un fast-food à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : la condamnation pour violences du député LFI Raphaël Arnault confirmée 14:06
    Escapades en Isère : 60 ans de ski au cœur du Vercors 13:33
    Michou Mealy
    Le youtubeur Michou ouvre un fast-food à Lyon 13:00
    Concert classique : Staier sur mesure 12:29
    Spectacles : une fin d’année pleine d’émotions aux théâtre des Célestins 12:00
    d'heure en heure
    BON Le spectacle de drones "L'éveil des lumières" au parc de la Tête d'Or.
    Article payant Fête des lumières : une édition festive et… austère 11:54
    Salon du chocolat 2022
    Lyon : pourquoi les salons du tourisme et du chocolat n'auront pas lieu en 2026 11:38
    FDL 2025 LUMIERE BON
    Article payant Fête des Lumières : nos dix coups de cœur  11:30
    Dermatose nodulaire contagieuse : la zone réglementée levée en Auvergne-Rhône-Alpes 11:05
    Brice Hortefeux
    Brice Hortefeux dépose un recours et s'accroche à son siège à la région Auvergne-Rhône-Alpes 10:33
    Entre émerveillement et déception : nos tops et nos flops de la Fête des Lumières à Lyon 10:00
    Lyon : des perturbations à prévoir sur la ligne de tramway T1 la semaine prochaine 09:33
    Caméras
    Lyon : des caméras volées sur le tournage d'une série TF1 09:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut