Lyon : quels grands projets pour la Guillotière en 2022 ?

En 2022, plusieurs chantiers vont être menés au niveau de la Guillotière afin de favoriser la circulation des piétons sur la place Gabriel-Péri. Les arrêts de tramway pourraient également être déplacés.

Dans un entretien accordé à nos confrères du Progrès vendredi 7 janvier, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a listé certains des changements à venir pour la Guillotière en 2022. En plus de la création d'une brigade composée de 31 agents, dédiée au secteur Guillotière/Part-Dieu, qui sera déployée à partir du mois de février, l'élu écologiste a annoncé que plusieurs aménagements allaient être réalisés dans le secteur.

Un passage piéton au milieu de la place Gabriel-Péri

En premier lieu, l'aire de stationnement situé entre la place Gabriel-Peri et le Rhône devrait disparaître. Ensuite, le maire de Lyon a l'intention de donner plus d'importance à la circulation piétonne sur le secteur. Un passage piéton devrait apparaître au milieu de la place du Pont, pour que les passants puissent la traverser plus facilement. Quant à la rue de Marseille une partie en sera piétonnisée, confirme Grégory Doucet.

Des arrêts de trams déplacés ?

Avant la fin de l’année 2022, l'emplacement des arrêts de tramway fera également l'objet d'aménagements. Si rien ne semble avoir été fixé pour le moment, plusieurs projets sont tout de même à l'étude. Toujours selon nos confrères, les deux arrêts situés dans le 7e arrondissement pourraient déménager du côté du 3e.

