Actualité
Saut depuis la passerelle du Palais de Justice de Lyon. (@Guillaume Lamy)

En images : il s'offre un plongeon depuis le sommet de la passerelle du Palais de Justice de Lyon

  • par Clémence Margall

    • Ce samedi 23 août, un homme a plongé dans la Saône depuis le sommet de la passerelle du Palais de justice (5e arr.) de Lyon.

    Des images inédites et vraiment impressionnantes. Il était environ 8h30 ce samedi 23 août lorsqu'un homme a été aperçu au sommet de la passerelle du Palais de justice, désormais baptisée passerelle Pierre Truche, dans le 5e arrondissement de Lyon, tandis que trois autres individus l'attendaient dans l'eau. L'homme a alors plongé dans la Saône en réalisant un salto arrière tandis que son accompagnateur le filmait depuis la rambarde de la passerelle. Deux drones ont également filmé la scène.

    Lire aussi : La "passerelle du Palais de Justice" va prendre le nom d’un magistrat lyonnais

    Avec son mat unique en forme de Y renversé ancré sur la rive gauche et peinte en rouge, la passerelle offre un superbe panorama. Et les images du saut sont impressionnantes puisque la structure mesure en effet 38 mètres de haut. Selon nos informations, un plongeur professionnel se trouvait parmi le petit groupe. Ils ont réussi à partir avant l’arrivée de la police. Pour rappel, la baignade dans la Saône et le Rhône reste interdite.

    à lire également
    Quais du Rhône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce samedi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    En images : il s'offre un plongeon depuis le sommet de la passerelle du Palais de Justice de Lyon 10:15
    Quais du Rhône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce samedi 09:37
    Hôtel Dieu Lyon
    Météo : un samedi ensoleillé à Lyon et des températures douces avec 24 degrés 09:09
    gendarme
    Alcoolisé et sous stupéfiants, il percute les gendarmes après un refus d'obtempérer au sud de Lyon 22/08/25
    Lyon : la proposition de Pierre Olivier (LR) pour éviter des noyades sur les quais 22/08/25
    d'heure en heure
    OL : pour le premier match de la saison à domicile, un hommage sera rendu à Bernard Lacombe 22/08/25
    Rhône : deux accidents sur l’A6, l’une des victimes héliportée en urgence absolue 22/08/25
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Alcool, vitesse, téléphone au volant... Plus de 20 infractions lors d'un contrôle routier dans le Rhône 22/08/25
    Près de Lyon : un homme armé d'un couteau s'en prend à son fils et son ex-épouse 22/08/25
    Auvergne-Rhône-Alpes : le nombre de noyades en légère baisse cette année 22/08/25
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Il menace "d’égorger" et de "violer" la préfète du Rhône : un homme condamné à un an de prison 22/08/25
    Lyon : les HCL dévoilent les résultas "très attendus au niveau international" d'une étude sur l'obésité sévère 22/08/25
    Saint-Genis-Laval modernise son site internet grâce à de l’IA générative 22/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut