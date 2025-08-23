En images : il s'offre un plongeon depuis le sommet de la passerelle du Palais de Justice de Lyon

Ce samedi 23 août, un homme a plongé dans la Saône depuis le sommet de la passerelle du Palais de justice (5e arr.) de Lyon.

Des images inédites et vraiment impressionnantes. Il était environ 8h30 ce samedi 23 août lorsqu'un homme a été aperçu au sommet de la passerelle du Palais de justice, désormais baptisée passerelle Pierre Truche, dans le 5e arrondissement de Lyon, tandis que trois autres individus l'attendaient dans l'eau. L'homme a alors plongé dans la Saône en réalisant un salto arrière tandis que son accompagnateur le filmait depuis la rambarde de la passerelle. Deux drones ont également filmé la scène.

Lire aussi : La "passerelle du Palais de Justice" va prendre le nom d’un magistrat lyonnais

Avec son mat unique en forme de Y renversé ancré sur la rive gauche et peinte en rouge, la passerelle offre un superbe panorama. Et les images du saut sont impressionnantes puisque la structure mesure en effet 38 mètres de haut. Selon nos informations, un plongeur professionnel se trouvait parmi le petit groupe. Ils ont réussi à partir avant l’arrivée de la police. Pour rappel, la baignade dans la Saône et le Rhône reste interdite.