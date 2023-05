Lyon : le plan de requalification de Gabriel-Péri adopté

Jugé peu ambitieux par l'opposition, le plan de requalification du secteur Gabriel-Péri à la Guillotière a été approuvé ce jeudi au conseil municipal de Lyon.

Non sans essuyer quelques critiques sur son manque d'ambition, le plan de requalification du secteur Gabriel-Péri à la Guillotière, d'un montant de 1,5 million d'euros a été approuvé ce jeudi 11 mai en conseil municipal. Si opposition comme majorité écologiste s'accorde sur son objectif, "recréer un espace public de qualité", c'est sur bien sur les moyens d'y parvenir que des divergences se sont exprimées.

"Un concentré de bonnes intentions"

"Ce plan est un concentré de bonnes intentions, mais nous savons tous qu'il est bien plus dicté par l'urgence des Voies lyonnais que par la volonté d'apaiser le quartier", juge David Kimelfeld, président du groupe Progressistes et Républicains. Dans le détail, les traversées piétonnes seront simplifiées, le cour Gambetta sera végétalisé en agrandissant le trottoir et supprimant des places de stationnement, la rue Paul-Bert sera "apaisée" et une placette créée au carrefour Saxe/Villeroy, un square sera créé devant sur la placette devant La Poste. "Nous déplorons un plan qui n'est pas à la hauteur des enjeux", a ajouté Béatrice de Montille pour la droite.

"Ce que nous constatons, c'est votre incapacité à développer un vrai projet pour ce secteur, les habitants de Mazagran sont complètement absents de cette délibération", déplore encore David Kimelfeld. Et Charles Franck-Lévy du groupe "Pour Lyon" d'ajouter : "L'inquiétude des habitants est légitime". Maire du 7e arrondissement et élu écologiste, Fanny Dubot a assuré que les actions de la Ville, de la Métropole et de l'Etat ont permis d'améliorer la situation, notamment par la présence renforcée de policiers municipaux et nationaux. L'édile a également rappelé la mise en place du dispositif d'accompagnement social ligne 37. "Les aménagements ne sont qu'un début pour améliorer la marchabilité et donner de l'air au quartier", note Fanny Dubot.

