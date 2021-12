Sécurité à Lyon : une unité de police de 31 agents uniquement dédiée à la Guillotière dès février 2022

Ce vendredi 19 novembre, le maire de Lyon, Gregory Doucet, le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, le procureur de Lyon, Nicolas Jacquet, et le directeur de la direction départementale de la sécurité publique, Nelson Bouard, se sont déplacés place Gabriel Péri, à la Guillotière, pour rendre compte de leurs actions contre l’insécurité. (Photo Hadrien Jame)

Le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a présenté mercredi soir son plan d'action pour renforcer la sécurité dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Une unité de police composée de 31 agents sera uniquement dédiée à ce quartier.

Après une réunion mercredi soir avec Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le Procureur, le Préfet a fait cette annonce dans Le Progrès. Une brigade sera uniquement dédiée au secteur Guillotière/Part-Dieu et sera pleinement opérationnelle dès la première quinzaine du mois de février 2022. Elle sera composée de 31 agents.

"Les agents seront présents sept jours sur sept, avec pour caractéristiques de bien connaître le terrain, les acteurs, la typologie de la délinquance. Cette équipe sera très mobile et projetable et aura des missions de sécurisation, de dissuasion et de lutte contre la délinquance", a expliqué Pascal Mailhos à nos confrères.

De telles brigades spécialisées existent déjà à Vaulx-en-Velin, à Vénissieux, à Rillieux ou dans le 8e arrondissement de Lyon.

Renforcement de la présence policière, prévention et réaménagement urbain à la Guillotière

Cette brigade sera opérationnelle les après-midi et les soirs. Le matin, la police municipale de Lyon sera sur le pont.

Outre le renforcement des forces de sécurité, le Préfet insiste également sur la prévention, des maraudes à destination des plus vulnérables seront effectuées dans le quartier et il a aussi été demandé aux acteurs publics (Ville de Lyon et Métropole de Lyon) de mettre en place des actions d'aménagement urbain, d'accompagnement social.

La Métropole de Lyon a par ailleurs voté ce mardi lors du conseil de la Métropole une enveloppe de 2,3 millions d'euros pour des aménagements dans le secteur de la place Gabriel-Péri.

