En 2023, le coeur de la Guillotière devrait connaître de nouveaux aménagements urbains. La destruction du Clip et la piétonnisation de la rue de Marseille ayant été écartées, il ne devrait pas y avoir de changement majeur, si ce n’est la création d’une voie cyclable sur le cours Gambetta.

Il y a un an débutait une première étape dans le réaménagement de la place Gabriel-Péri à la Guillotière, avec la création d’une traversée piétonne au milieu du cours Gambetta. Depuis, la suite du plan d’action de la Métropole de Lyon et de la Ville pour faire de "Gabriel-Péri un des exemples de demain où il fait bon vivre", pour reprendre les mots du maire Grégory Doucet, se faisait attendre.

Des avancées, non négligeables, ont bien été faites au niveau de la sécurité dans le quartier et la "situation a été en partie rétablie" par la présence des forces de l’ordre, assure Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, même s’il "reste beaucoup de choses à faire", estime Grégory Doucet. Notamment sur des questions d’espace public, de logement et d’accompagnement social qui devraient avancer en 2023.

Lire aussi : Plan des écologistes place Gabriel-Péri : l'opposition dénonce "une déconnexion totale"

Le Clip ne sera pas détruit

En ce qui concerne le réaménagement urbain du secteur Gabriel-Péri, les plus gros chantiers ont été écartés. La destruction du Clip, demandée par l’opposition et de nombreux riverains, n’a pas été retenue, car jugée trop chère, entre 70 et 110 millions d’euros, et trop longue, au moins une dizaine d’années. "Nous avons fait le choix de maintenir le Clip et de faire le nécessaire pour que les propriétaires refassent enfin les façades dans les années qui viennent", expliquait lundi Bruno Bernard au moment de faire le point sur les actions à venir dans le quartier.

Lire aussi :

De l’autre côté du cours Gambetta, face au Clip, la piétonnisation d’une partie de la rue de Marseille aurait elle aussi pu refaçonner le visage du quartier. L’État s’y étant opposé pour des raisons de sécurité et "le retour des habitants n’était pas forcement très favorable avec des inquiétudes sur ce qu’il pouvait s’y passer", selon Béatrice Vessiller, la vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme, le projet a été abandonné pour le moment. Pour commencer, la collectivité s’attaquera donc, à moyen terme, au quai du tramway, qui sera réaménagé et allongé de 10 mètres au niveau de la rue de Marseille.

"Un bras de nature entre le Rhône et la place Gabriel-Péri" Fanny Dubot, maire EELV du 7e arrondissement

Les travaux d’urbanisme que doit engager la Métropole de Lyon dans le quartier en 2023/2024 devraient se concentrer sur le cours Gambetta. Les îlots centraux présents à l’est et l’ouest de la place seront ainsi supprimés, les places de stationnement automobile situées entre les places Raspail et Gabriel-Péri seront remplacées par une place de livraison, des toilettes publiques et des espaces végétalisés, "créant un bras de nature entre le Rhône et la place Gabriel-Péri", selon la maire du 7e arrondissement Fanny Dubot. Un peu plus loin, la petite place de la Poste située entre le cours Gambetta et la grande rue de la Guillotière sera également "réaménagée pour que l’on puisse lui redonner vie et protéger la fresque du cinéma", précise l’élue du 7e.

La fresque du cinéma, devant laquelle avait été installé un urinoir temporaire, devrait être protégée avec la réhabilitation de la place de la Poste. (Photo Hadrien Jame)

Couper le trafic de transit vers la Part-Dieu

De l’autre côté du cours Gambetta, dans le 3e arrondissement, la rue Paul-Bert va connaître un profond changement, tout du moins pour les automobilistes. À terme, ces derniers ne pourront plus l’emprunter depuis Gabriel-Péri pour rejoindre la Part-Dieu, car le débouché de la rue sur l’avenue de Saxe sera supprimé, au niveau de la rue Villeroy. "Sans pour autant piétonniser, l’idée est de redonner du confort aux piétons où les trottoirs sont très étroits. On installera des places de livraison et on végétalisera autant que possible", précise Béatrice Vessiller. Cela devrait notamment permettre d’élargir le trottoir nord de la rue.

"Sans pour autant piétonniser la rue Paul-Bert, l’idée est de redonner du confort aux piétons où les trottoirs sont très étroits" Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon à l'urbanisme

À terme, le plus gros changement dans le quartier devrait passer par la construction de la Voie Lyonnaise n°12 sur le cours Gambetta, qui permettra aux cyclistes de traverser Lyon d’est en ouest de manière sécurisée. La construction de cette large voie cyclable devrait entraîner la suppression d’une voie de circulation automobile.

Perspective non contractuelle de la Voie lyonnaise n°12 sur le cours Gambetta. (Crédit Métropole de Lyon)

Au total, d’ici 2026 la Métropole prévoit d’investir 13 millions d’euros, toutes politiques publiques confondues, dans ce quartier de 45 300 habitants.