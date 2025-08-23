Au sud de Lyon, une croix gammée et du matériel vandalisé retrouvés dans un collège

Plusieurs individus se sont introduits au sein du collège du Plan du Loup, à Sainte-Foy-lès-Lyon, entre les 19 et 20 août puis entre les 20 et 21 août.

Situé à Sainte-Foy-lès-Lyon, au sud de Lyon, le collège du Plan du Loup a été la cible de plusieurs dégradations en début de semaine. Selon les informations du Progrès, plusieurs individus se sont en effet introduits dans l’établissement entre les 19 et 20 puis les 20 et 21 août. Sur place, une croix gammée et des tags insultant le personnel ont été retrouvés. Des vitres ont été brisées et du matériel informatique, dont des ordinateurs, a été jeté au sol.

La Métropole de Lyon, en charge de la gestion des collèges, assure que "la remise en état de l’établissement a déjà commencé, les murs seront prochainement nettoyés et le matériel informatique sera opérationnel pour la rentrée scolaire". Une enquête a été ouverte et les images de vidéosurveillance seront exploitées.