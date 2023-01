À la Guillotière, les écologistes écartent la piétonnisation de la rue de Marseille 

Régulièrement évoquée lors de la concertation sur le projet d’apaisement de la place Gabriel-Péri et de ses environs, la piétonnisation d’une partie de la rue de Marseille a été écartée du projet final.

Au terme de plusieurs mois de concertations, plus d’une dizaine d’élus de la Métropole et de la Ville de Lyon étaient réunis lundi 30 janvier pour présenter leur très attendu plan d’action pour le quartier de la Guillotière. D’ici la fin de leur mandat, les deux exécutifs entendent s’attaquer à la problématique de l’habitat indigne, accompagner les jeunes en errance de la place Gabriel-Péri, reprendre certaines voies de circulation, construire une piste cyclable, diversifier les commerces ou encore retirer des places de stationnement.

Un frein lié à la sécurité

En revanche, les élus lyonnais ont écarté l’a possibilité de faire tomber le Clip, qui ferme la place, ainsi que la piétonnisation d’une partie de la rue de Marseille, un temps envisagée. "Nous avons tout étudié ce qu’il était possible de faire sur le quartier et nous avons fermé un certain nombre de sujets, pour avancer vraiment", expliquait lundi Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

"Le retour des habitants sur l’idée de la piétonnisation de la rue de Marseille n’était pas forcement très favorable" Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon à l'urbanisme

Du côté de la préfecture du Rhône, on ne cache pas que pour des raisons de sécurité les services de l’État étaient opposés à cette piétonnisation. La concertation a également permis de faire remonter l’avis des riverains sur le sujet, "le retour des habitants sur l’idée de la piétonnisation de la rue de Marseille n’était pas forcement très favorable avec des inquiétudes sur ce qu’il pouvait s’y passer", confirme Béatrice Vessiller, la vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme.

… pour le moment

La Métropole de Lyon et la Ville s’attaqueront donc au quai du tramway, qui devrait réaménagé et allonger au niveau de la rue de Marseille, "on va voir comment on améliore le confort des piétons dans ce secteur, mais sans aller jusqu’à une piétonnisation", assure l’élu écologiste.

"Peut être qu’à moyen terme on en reparlera, amis pour l’instant cela ne nous parait pas être la priorité" Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon à l'urbanisme

Pour autant, le projet de rendre une partie de la rue de Marseille aux piétons ne semble pas complètement enterré, "peut être qu’à moyen terme on en reparlera", glisse ainsi Béatrice Vessiller. En attendant, des opérations ponctuelles de piétonnisation pourront être menées dans le cadre par exemple de la Voie est libre. "Cela se fera de manière ponctuelle, mais pour la piétonnisation une bonne foi pour toute n’est pas l’option qui a été retenue", insiste Grégory Doucet. Pour le moment tout du moins.