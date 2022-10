Météo : le retour de la pluie attendu à Lyon ce jeudi 

Des averses pourraient venir perturber la journée des Lyonnais cet après-midi, après une matinée couverte et brumeuse.

Le temps sera plus que mitigé ce jeudi 13 octobre entre Rhône et Saône. Après une matinée couverte et brumeuse, notamment avant 8 heures, le ciel devrait se charger de nouveaux nuages remplis de pluie cette fois. De premières averses pourraient venir perturber la journée des Lyonnais à partir de midi. Selon les prévisions de Météo France, des perturbations sont à prévoir jusqu’à 20 heures.

Du côté des températures, il fera entre 11 et 16°c ce matin, 17 et 19°c cet après-midi et enfin 16 et 14°c ce soir.