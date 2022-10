Le CHRD est un "outil d'histoire pour éclairer le monde contemporain" (Isabelle Rivé)

Isabelle Rivé est la directrice du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (CHRD) de Lyon. Elle est l'invité de 6 minutes chrono.

Le 15 octobre 1992, l’inauguration du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (CHRD) , dans les anciens locaux de la Gestapo lyonnaise, 5 ans après le procès de Klaus Barbie, avait constitué un incroyable événement culturel et mémoriel, bien au-delà du territoire de la ville de Lyon.

30 ans, c’est le temps d’une génération, celle des témoins et acteurs de la Seconde Guerre mondiale nous a quittés, après s’être très fortement investie dans la création puis dans le fonctionnement de notre musée, notamment auprès des scolaires.

Les 30 ans passés nous ont aussi montré, à maintes reprises, combien l’histoire de la Seconde Guerre mondiale résonnait toujours avec le monde contemporain.

Si Lyon a été la capitale de la résistance, le corollaire est d'avoir aussi été celle de la répression et de la traque des populations juives.

"Il y a quelque chose qui ressemble à un devoir moral. Il faut rendre hommage à nos anciens dont les ultimes forces ont été utilisées à témoigner et à essayer de faire passer les idéaux qui ont été les leurs à l'époque, explique Isabelle Rivé, la directrice du CHRD. On se doit de continuer cette mission, on se doit aussi de leur rendre hommage et de penser l'avenir. "

Le CHRD, poursuit-elle, est un "outil d'histoire pour éclairer le monde contemporain". Il est , en ce sens "d'utilité sociale" puisqu'il "rend compte d'une histoire qui s'éloigne et permet de lutter contre le négationnisme.

Pratique

Week-end anniversaire

Entrée et animations gratuites au musée samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 10h à 18h. Le CHRD invite à fêter ses 30 ans avec une programmation d’animations variées à l’intention de tous les publics. L’occasion de rendre hommage à ceux qui furent les initiateurs du musée, de se remémorer les grands évènements qui ont marqué la vie du CHRD mais aussi de découvrir ou redécouvrir le CHRD et ses multiples facettes.

Plus d'informations ici.