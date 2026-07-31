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Le Comptoir Libanais dans le 6e arrondissement de Lyon @The Fort

Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 6e arrondissement selon Google

  • par Romain Balme

    • Note, volume d’avis, fiabilité : voici les restaurants qui dominent le classement Google dans le 6e arrondissement de Lyon.

    Véritable capitale de la gastronomie, Lyon regorge de restaurants aux cartes, prix et clientèles différentes. Après avoir établi un top 10 sur la ville dans sa totalité, nous avons classé les meilleurs établissements du 6e arrondissement, à partir des avis issus de Google. 

    À Lyon, la plateforme concentre des dizaines de milliers d'évaluations laissées principalement par des habitants et des habitués, ce qui en fait un reflet fidèle de l'opinion de la clientèle locale.

    RangRestaurantNoteNombre d'avis
    1Le Comptoir Libanais4,910 243
    2La Petite Ferme4,9995
    3Agastache4,9879
    4Rascal4,9553
    5Épicure4,9532
    6L'Argot4,81 357
    7Les Saveurs du Bistrot4,8892
    8Ombellule4,8470
    9Kuro4,8396
    10Le Zeste Gourmand4,7578

    Dans le sixième arrondissement, beaucoup d'établissements atteignent la note de 4,9 / 5. Pourtant, avec ses plus de 10 000 avis, le Comptoir Libanais se distingue devant La Petite Ferme et Agastache.

    Note de la rédaction : aucun algorithme ne remplace une fourchette bien tenue. Ce classement est un outil. Un œil de journaliste averti vous invitera régulièrement à aller plus loin : un service attentionné, un chef qui raconte une histoire, un accord mets-vins inattendu, autant de choses qu'aucun score pondéré ne saurait mesurer.

    La méthode

    Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les restaurants du 6e arrondissement de Lyon. Pour Google, le seuil de confiance a été fixé à 390 avis, car la plateforme génère généralement un volume de critiques très important. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.
    Les données ont été relevées en juillet 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes. 

    Google ne recensant pas strictement tous les restaurants du 6ème arrondissement de Lyon, il n'était alors pas possible d'établir un score pondéré mettant en relation la note globale, le nombre d'avis, ainsi que la moyenne de tous les établissements situés à Lyon 6e.

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