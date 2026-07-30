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Le bistro Söma, établissement le mieux noté du cinquième arrondissement @Söma

Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 5e arrondissement selon Google

  • par Romain Balme

    • Note, volume d’avis, fiabilité : voici les restaurants qui dominent le classement Google dans le 5e arrondissement de Lyon.

    Véritable capitale de la gastronomie, Lyon regorge de restaurants aux cartes, prix et clientèles différentes. Après avoir établi un top 10 sur la ville dans sa totalité, nous avons classé les meilleurs établissements du 5e arrondissement, à partir des avis issus de Google. 

    À Lyon, la plateforme concentre des dizaines de milliers d'évaluations laissées principalement par des habitants et des habitués, ce qui en fait un reflet fidèle de l'opinion de la clientèle locale.

    RangRestaurantNoteNombre d'avis
    1Söma4,9510
    2LA GÂCHE4,8979
    3Le Bœuf d'Argent4,8936
    4Café Luna4,8667
    5Court Bouillon4,8597
    6Notre Maison4,71 550
    7Les Fines Gueules Bouchon Lyonnais4,51 220
    8Le Vieux Lyon4,54 099
    9Bulle - Restaurant de Fourvière - Guy Lassausaie4,42 301
    10Chez Grand-Mère4,43 678

    Dans le cinquième arrondissement de Lyon, c'est le bistrot Somä qui s'impose en franchissant de justesse le seuil de 500 avis. Avec sa note de 4,9 / 5, il devance La gâche, et surtout le Boeuf d'Argent, établissement détenu par la gagnante de Top Chef Viviana Pisacane.

    Note de la rédaction : aucun algorithme ne remplace une fourchette bien tenue. Ce classement est un outil. Un œil de journaliste averti vous invitera régulièrement à aller plus loin : un service attentionné, un chef qui raconte une histoire, un accord mets-vins inattendu, autant de choses qu'aucun score pondéré ne saurait mesurer.

    La méthode

    Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les restaurants du 5e arrondissement de Lyon. Pour Google, le seuil de confiance a été fixé à 500 avis, car la plateforme génère généralement un volume de critiques très important. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.
    Les données ont été relevées en juillet 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes. 

    Google ne recensant pas strictement tous les restaurants du 5ème arrondissement de Lyon, il n'était alors pas possible d'établir un score pondéré mettant en relation la note globale, le nombre d'avis, ainsi que la moyenne de tous les établissements situés à Lyon 5e.

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