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Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : un Franprix braqué dans le 6e arrondissement, les auteurs ont pris la fuite

  • par LR

    • Aux alentours de 21 heures, hier, deux hommes ont braqué le magasin Franprix situé rue Félix-Jacquier, dans le 6e arrondissement de Lyon. Quelques centaines d’euros ont été volées.

    Le magasin Franprix situé rue Félix-Jacquier, dans le 6e arrondissement de Lyon, a été braqué jeudi soir, aux alentours de 21 heures.

    Selon nos confrères du Progrès, deux hommes cagoulés et armés ont fait irruption dans le commerce et se sont fait remettre le fond de caisse avant de prendre la fuite. Le préjudice est estimé à quelques centaines d’euros.

    Aucun client n’était dans le commerce au moment des faits. Le ou les employés menacés n’ont pas été blessés.

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