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Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 1er arrondissement selon Google

  • par Romain Balme

    • Note, volume d’avis, fiabilité : voici les restaurants qui dominent le classement Google dans le 1er arrondissement de Lyon.

    Véritable capitale de la gastronomie, Lyon regorge de restaurants aux cartes, prix et clientèles différentes. Après avoir établi un top 10 sur la ville dans sa totalité, nous avons classé les meilleurs établissements du 1er arrondissement, à partir des avis issus de Google. 

    À Lyon, la plateforme concentre des dizaines de milliers d'évaluations laissées principalement par des habitants et des habitués, ce qui en fait un reflet fidèle de l'opinion de la clientèle locale.

    RangNom du restaurantNoteNombres d'avis Google
    1Maison Moly4,91263
    2Regain Restaurant Lyon4,91228
    3L'Étage4,9828
    4ASTRAL4,9615
    5Carmelo4,838 711
    6L'Atelier des Augustins4,81 713
    7La Mère Brazier4,81 580
    8Le Bouchon de l'Opéra4,8748
    9Chez Pimousse4,8683
    10Delicatessen Croix-Rousse4,71 760

    La Maison Moly trône en haut de ce classement, devançant le Regain Restaurant et l'Etage grâce à son important nombre d'avis. L'établissement italien Carmelo se classe cinquième, bénéficiant d'un nombre de retours conséquent.

    Note de la rédaction : aucun algorithme ne remplace une fourchette bien tenue. Ce classement est un outil. Un œil de journaliste averti vous invitera régulièrement à aller plus loin : un service attentionné, un chef qui raconte une histoire, un accord mets-vins inattendu, autant de choses qu'aucun score pondéré ne saurait mesurer.

    La méthode

    Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les restaurants du 1er arrondissement de Lyon. Pour Google, le seuil de confiance a été fixé à 500 avis, car la plateforme génère généralement un volume de critiques très important. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.
    Les données ont été relevées en juillet 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes.

    Google ne recensant pas strictement tous les restaurants du 1er arrondissement de Lyon, il n'était alors pas possible d'établir un score pondéré mettant en relation la note globale, le nombre d'avis, ainsi que la moyenne de tous les établissements situés à Lyon 1er.

    Lire aussi : Les 10 meilleurs musées de Lyon selon Google

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