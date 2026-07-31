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La Nuit des étoiles fait escale à Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ce week-end

  • par La Rédaction

    • Observations du ciel, ateliers pour les enfants et conférences : deux soirées gratuites sont organisées vendredi et samedi dans la métropole de Lyon à l'occasion de la Nuit des étoiles.

    Le ciel sera à l'honneur ce week-end dans la métropole de Lyon. À l'occasion de la 36e édition de la Nuit des étoiles, le Club d'Astronomie Lyon Ampère (CALA) donne rendez-vous au public vendredi 31 juillet au parc de la Commune-de-Paris à Villeurbanne, puis samedi 1er août au parc François-Mitterrand à Vaulx-en-Velin, de 18 heures à minuit.

    Au programme : des ateliers de fabrication de fusées à eau pour les enfants, des observations du Soleil avant son coucher, puis du ciel nocturne grâce à des lunettes et télescopes mis à disposition.

    Deux conférences sont également prévues, dont une consacrée au thème "Le Soleil a rendez-vous avec la Lune", en lien avec l'éclipse solaire attendue le 12 août. L'accès est libre et gratuit, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

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