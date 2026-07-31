Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 31 juillet au 2 août

Spectacle de drones, écoute de poèmes, soirée au Sucre… Lyon Capitale vous a sélectionné les rendez-vous immanquables de ce week-end du 31 juillet au 2 août.

Harry Potter s'invite dans le ciel

Spectacle de drones Harry Potter. Photo Droneart Show

Le célèbre sorcier à lunettes s’invite dans le ciel de Lyon ce week-end. Ce vendredi et samedi 1er août, la plateforme de divertissement Fever revient à l’hippodrome de Parilly, à Bron, avec son spectacle de drones autour de l’univers de la saga Harry Potter. Rendez-vous à 20 heures pour l’ouverture des portes avant le spectacle, prévu à 21 h 45. Comptez entre 20 et 34 euros la place, selon les tarifs.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Écouter des poèmes dans un photomaton

Poèmaton_CieChiloe_©Visit.brussels_Mathieu Golinvaux

Le poèmaton de la compagnie Chiloe s’installe quai Augagneur, dans le 3e arrondissement de Lyon, ce dimanche 2 août. Le principe est simple : entrez dans le photomaton et écoutez le poème que l’on vous déclame, sans que vous puissiez voir la personne qui parle. Vous pourrez ensuite repartir avec la version imprimée du poème. L’événement est gratuit.

La Nuits des étoiles

Avis à ceux que le ciel passionne. À l'occasion de la 36e édition de la Nuit des étoiles, le Club d'Astronomie Lyon Ampère (CALA) donne rendez-vous au public vendredi 31 juillet au parc de la Commune-de-Paris à Villeurbanne, puis samedi 1er août au parc François-Mitterrand à Vaulx-en-Velin, de 18 heures à minuit. Au programme : des ateliers de fabrication de fusées à eau pour les enfants, des observations du Soleil puis du ciel nocturne grâce à des lunettes et télescopes mis à disposition, et des conférences.

Lire aussi : La Nuit des étoiles fait escale à Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ce week-end

Un bal guinguette à la Station Mue

Bal guinguette Java Bien ! DR

Dans le cadre du festival Tout l’monde dehors, le duo chant et accordéon Java Bien ! vous propose une plongée dans le Paris des années 1900 à 1950 avec un bal guinguette à la Station Mue, dans le 2e arrondissement, ce samedi 1er août. L’ouverture des portes se tiendra entre 18 heures et 19 h 30. "On visite les cabarets début 20e siècle, les années folles, les deux guerres mondiales, au travers de chansons connues, mais aussi de refrains insoupçonnés que vous aurez plaisir à découvrir", promettent les organisateurs. L’entrée est libre.

Plus d'informations sur le site de l'événement.

Soirée house et techno au Sucre

betises-s-society_ Crédit : le Sucre

Dans le 2e arrondissement, le Sucre donne rendez-vous aux amateurs de house et de techno ce dimanche de 18 heures à minuit. Organisé en partenariat avec S.Society et Canelle Doublekick, l’événement est gratuit avant 19 heures, puis payant (15 euros). Pensez à réserver vos places.

Plus d'informations sur le site de l'événement.