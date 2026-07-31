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Tassin : une maison menace de s'effondrer, une famille évacuée

  • par La Rédaction

    • Une maison située près de l'Horloge, à Tassin-la-Demi-Lune, a été évacuée après un début d'effondrement. Un périmètre de sécurité a été installé et un salon de coiffure a dû fermer.

    Une partie de la façade d'une maison située à l'angle de l'avenue de la République et de la rue Joannès-Hubert, à Tassin-la-Demi-Lune, s'est effondrée cette semaine, entraînant l'évacuation de ses occupants. Selon Le Progrès, les premières fissures sont apparues avant qu'un pan du bâtiment ne tombe sur la chaussée.

    Une famille vivant au deuxième étage a dû quitter les lieux, tandis que le salon de coiffure installé au rez-de-chaussée a fermé temporairement. Un expert s'est rendu sur place et la commune a pris un arrêté de mise en sécurité.

    Un périmètre a été installé le long de ce secteur très fréquenté, le temps de sécuriser la structure et d'évaluer les risques d'un effondrement plus important.

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