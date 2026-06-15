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Carmelo, rue Neuve (Lyon 1er)
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Les 10 meilleurs restaurants de Lyon selon Google

  • par La Rédaction

    • Note, volume d’avis, fiabilité : voici les restaurants qui dominent vraiment le classement Google à Lyon.

    Google est aujourd'hui la plateforme d'avis la plus consultée au monde. À Lyon, elle concentre des dizaines de milliers d'évaluations laissées principalement par des habitants et des habitués, ce qui en fait un reflet fidèle de l'opinion de la clientèle locale.

    Pour établir ce palmarès, nous n'avons pas retenu la note brute comme seul critère. Un restaurant affiché à 4,9/5 sur la base de quelques dizaines d'avis ne présente pas la même solidité statistique qu'un établissement noté 4,8/5 avec plusieurs milliers de retours. Nous avons donc appliqué une formule pondérée combinant note moyenne et volume d'avis, avec un seuil de confiance fixé à 500 avis, cohérent avec les volumes élevés généralement observés sur Google, et une note moyenne de référence estimée à 4,50/5 pour les restaurants lyonnais (pour plus de détails, lire l'encadré, après le classement).

    ClassementNom du restaurantNoteNombre d'avisScore pondéré
    1.Carmelo4,8/538 1644,796/5
    2.Maison Moly4,9/51 2267,783/5
    3.Regain4,9/51 2034,781/5
    4.Agastache4,99244,758/5
    5.L'Atelier des Augustins4,81 6954,731/5
    6.ART Restaurant4,81 3914,721/5
    7.Monsieur P4,81 1534,709/5
    8.L'Alexandrin4,81 0174,702/5
    9.Le Boeuf d'Argent4,89174,694/5
    10.La Mère Brazier4,71 5424,650/5

    Ce classement récompense des établissements qui conjuguent excellence (selon les avis) et constance. Carmelo s'impose nettement en tête grâce à un volume d'avis exceptionnel, plus de 38 000, qui confère à sa note une robustesse hors norme. Maison Moly et Regain, tous deux notés 4,9/5, complètent le podium avec des scores très proches.

    Note de la rédaction : aucun algorithme ne remplace une fourchette bien tenue. Ce classement est un outil. Un œil de journaliste averti vous invitera régulièrement à aller plus loin : un service attentionné, un chef qui raconte une histoire, un accord mets-vins inattendu, autant de choses qu'aucun score pondéré ne saurait mesurer.

    La méthode

    Pour établir le classement des meilleurs restaurants de Lyon sur Google, nous avons utilisé une méthode statistique pondérée afin d’éviter les biais liés aux notes brutes.

    Un simple classement par note n’est pas suffisant : un restaurant noté 4,9/5 avec 50 avis n’offre pas le même niveau de fiabilité qu’un établissement noté 4,8/5 avec 2 000 avis. Le volume d’avis constitue donc un indicateur essentiel de robustesse.
    Nous avons appliqué un score qui combine deux variables : la note moyenne du restaurant et le nombre total d’avis.
    La formule utilisée est la suivante : score = (v / (v + m)) × R + (m / (v + m)) × C
    avec :
    - R = note moyenne du restaurant ;
    - v = nombre d’avis ;
    - C = note moyenne globale des restaurants de la plateforme
    - m = seuil minimal d’avis requis pour considérer une note comme statistiquement fiable.

    Cette méthode permet de valoriser les restaurants très bien notés, de récompenser les établissements bénéficiant d’un volume important d’avis et de pénaliser les notes élevées reposant sur un faible nombre de commentaires.

    Pour Google, le seuil de confiance (m) a été fixé à 500 avis, car la plateforme génère généralement un volume de reviews très important. La note moyenne globale (C) a, elle, été estimée à 4,50/5, correspondant à la moyenne observée des restaurants lyonnais sur la plateforme.

    Le classement final ne reflète donc pas uniquement la popularité ou la note brute, mais un équilibre entre qualité perçue et solidité statistique. Cette approche permet d’obtenir un palmarès plus rigoureux et plus représentatif de la réputation réelle des restaurants.

    Lire aussi : Les 10 meilleurs restaurants de Lyon selon TripAdvisor

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