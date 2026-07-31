Dès demain, samedi 1er août, LPA Mobilités gèlera les tarifs des parcs de stationnement situés en Presqu’île, comme l’a annoncé la Métropole de Lyon.

Début juin, la Métropole de Lyon a présenté son vaste plan d’action pour lutter contre la "crise des mobilités" sur le territoire. Parmi les premières mesures annoncées, le gel des tarifs des parkings LPA du centre-ville de Lyon entrera en vigueur demain, samedi 1er août.

Dans le détail, cela concernera les parkings Bourse, Hôtel de Ville, République, Perrache, Terreaux, Célestins, Antonin Poncet, Cordeliers, Saint-Antoine, Grolée, Saint-Jean, Saint-Georges et Morand.

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Aucune démarche à effectuer pour les usagers

LPA Mobilités précise par ailleurs que le maintien des tarifs actuels s’applique aux tarifs horaires ainsi qu’aux abonnements. Ce maintien sera automatiquement appliqué lors du renouvellement de leur abonnement. Les abonnés concernés ont été préalablement informés et les usagers n’auront aucune démarche à entreprendre.

"Cette mesure consiste à faire de la politique tarifaire du stationnement un levier au service de l'attractivité du centre-ville, en facilitant l'accès des habitants, des visiteurs, des salariés et des clients aux commerces, aux équipements et aux activités de la Presqu'Île. Elle s'inscrit dans une réflexion plus large, portée par la Métropole de Lyon, sur les conditions d'accès à ce secteur majeur du centre-ville", indique ce vendredi LPA Mobilités, premier opérateur de stationnement dans l’agglomération lyonnaise.

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