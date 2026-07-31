Une étude menée par des chercheurs lyonnais révèle que les éléphants d'Afrique sont davantage stressés par la présence humaine, les zones clôturées et les activités touristiques que par les parasites.

Un éléphant ça trompe énormément. Des scientifiques lyonnais en ont découvert davantage sur le plus imposant des animaux terrestres. Laura Lacomme, doctorante de l’université Claude Bernard Lyon 1 et Hervé Fritz, directeur de recherche du CNRS, ont planché sur le stress que peuvent subir les éléphants et leurs résultats ont été publiés dans le Journal of Zoology une revue scientifique anglaise, rapporte Le Progrès.

Pour établir leurs conclusions, les scientifiques ont prélevé 219 échantillons de matières fécales provenant de 142 éléphants d’Afrique du Sud. Dans ces dernières, ils ont mesuré le taux de vers parasites. Puis ils ont comparé cette présence au niveau de glucocorticoïdes, des marqueurs du stress. Résultat : les vers parasites n'y sont pour rien, reste alors à trouver une autre cause.

C'est en comparant les habitats de ces pachydermes que les chercheurs ont remarqué que les éléphants étaient plus stressés en présence de l'humain et plus largement lorsqu'ils vivent entourés de zones clôturées et qu'ils sont exposés aux pratiques touristiques. Sans surprise, c'est dans son habitat naturel que le mammifère est le moins stressé.

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