Note, volume d’avis, fiabilité : voici les musées les mieux notés de Lyon sur Google Maps.

Afin de vous aider à sélectionner les meilleurs musées à visiter à Lyon, Lyon Capitale a réalisé un top 10 des musées les mieux notés sur Google Maps. Pour cela, nous avons écarté le simple classement par note au profit d'un score pondéré intégrant le volume d'avis.

Classement Nom du musée Note / 5 Nombre d'avis Score pondéré / 5 1. Musée du Cinéma et de la Miniature 4,7 14 386 4, 68 2. Musée Lugdunum 4,6 6 644 4, 57 3. Musée Lumière 4,6 2 990 4, 55 4. Musée des Confluences 4,5 25 919 4, 50/ 5 5. Centre d'histoire de la résistance et de la déportation 4,5 8 800 4, 49 6. Musée des Beaux-Arts 4,5 1 612 4, 46 7. Musée de l'illusion 4,4 18 793 4, 40 8. Maison des Canuts 4,4 1 548 4, 40 9. Musée des moulages 4,3 500 4, 36 10. Musée Gadagne 4,3 1 681 4, 35

Le musée du Cinéma et de la Miniature s'impose en tête du classement avec un score pondéré de 4, 68/ 5. Le musée Lugdunum et le musée Lumière complètent le podium, avec, respectivement, 4, 57/ 5 et 4, 55/ 5.

La méthode



Pour établir le classement des meilleurs musées de Lyon sur Google Maps, nous avons utilisé une méthode statistique pondérée afin d’éviter les biais liés aux notes brutes.

Un simple classement par note n’est pas suffisant : un musée noté 4,9/5 avec 50 avis n’offre pas le même niveau de fiabilité qu’un établissement noté 4,8/5 avec 2 000 avis. Le volume d’avis constitue donc un indicateur essentiel de robustesse.

Nous avons donc appliqué un score qui combine deux variables : la note moyenne du musée et le nombre total d’avis.

La formule utilisée est la suivante : Score = (v / (v + m)) × R + (m / (v + m)) × C

Avec :

- R = note moyenne du restaurant ;

- v = nombre d’avis ;

- C = note moyenne globale des restaurants de la plateforme ;

- m = seuil minimal d’avis requis pour considérer une note comme statistiquement fiable.

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