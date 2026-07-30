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photo d’illustration @pexel

Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 4ème arrondissement selon Google

  • par Romain Balme

    • Note, volume d’avis, fiabilité : voici les restaurants qui dominent le classement Google dans le 4ème arrondissement de Lyon.

    Véritable capitale de la gastronomie, Lyon regorge de restaurants aux cartes, prix et clientèles différentes. Après avoir établi un top 10 sur la ville dans sa totalité, nous avons classé les meilleurs établissements du 4ème arrondissement, à partir des avis issus de Google. 

    À Lyon, la plateforme concentre des dizaines de milliers d'évaluations laissées principalement par des habitants et des habitués, ce qui en fait un reflet fidèle de l'opinion de la clientèle locale.

    RangRestaurantNote GoogleNombre d'avis
    1Restaurant Piedra4,91 445
    2Famosa • Aperitivo • Restaurant italien • FabioeAnto4,82 117
    3La Famille4,81 347
    4Restaurant OPALINE4,81 036
    5Aromatic Restaurant4,71 188
    6Copains Copines sur la Colline4,71 099
    7Le Plato4,61 111
    8Le Canut et Les Gones4,51 167
    9Bouillon Croix-Rousse4,42 729
    10La Bodeguita Cubana4,4670

    Dans le 4ème arrondissement, le Piedra s'impose avec une note de 4,9/ 5. Derrière, le Famosa des frères Moreale et La Famille complètent le podium.

    Note de la rédaction : aucun algorithme ne remplace une fourchette bien tenue. Ce classement est un outil. Un œil de journaliste averti vous invitera régulièrement à aller plus loin : un service attentionné, un chef qui raconte une histoire, un accord mets-vins inattendu, autant de choses qu'aucun score pondéré ne saurait mesurer.

    La méthode

    Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les restaurants du 4ème arrondissement de Lyon. Pour Google, le seuil de confiance a été fixé à 500 avis, car la plateforme génère généralement un volume de critiques très important. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.
    Les données ont été relevées en juillet 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes. 

    Google ne recensant pas strictement tous les restaurants du 4ème arrondissement de Lyon, il n'était alors pas possible d'établir un score pondéré mettant en relation la note globale, le nombre d'avis, ainsi que la moyenne de tous les établissements situés à Lyon 4e.

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