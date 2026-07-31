Alors que ce week-end s'annonce comme le plus bouchonné de l'année, les autorités annoncent multiplier les contrôles, comme ce vendredi sur le périphérique nord.

En ce week-end de chassé-croisé, la préfecture durcit le ton sur les routes du Rhône. Ce vendredi, la CRS autoroutière effectuait des contrôles sur le périphérique nord, à hauteur de Caluire. Un dispositif qui sera généralisé sur les routes rhodaniennes sur demande du préfet Etienne Guyot. " Il y aura un renforcement significatif des contrôles routiers sur ce week-end qui sera l’un des plus accidentogènes de l’année", avance le sous-préfet du Rhône Lucas Turgis, présent sur place en soutien aux agents mobilisés.

Si l'objectif principal annoncé par ce dernier reste de "détecter un maximum d'infractions", comme les excès de vitesse, les contrôles d’assurance, en passant par la consommation de stupéfiants et d’alcools, la prévention fait aussi partie du dispositif. "C'est important de montrer que les forces de l'ordre sont présentes sur les axes routiers. Nous rappelons également aux automobilistes les conseils habituels pour prendre la route sur des longs trajets : une pause toutes les deux heures, bien se reposer avant de prendre le volant, ne pas manipuler son téléphone, et plus largement de rester vigilant en toute circonstance", ajoute Lucas Turgis.

28 morts dans le Rhône depuis le début de l'année

Si les autorités mettent l'accent sur la prévention, c'est pour éviter d'alourdir le bilan des accidents mortels. Selon le sous-préfet Lucas Turgis, "28 personnes sont décédées sur les routes du département depuis le début de l'année". Un chiffre moins important que l'année précédente, mais la vigilance reste de mise. "Il ne faut pas baisser la garde, même si on peut se satisfaire d’une baisse du nombre de morts, c'est 28 morts de trop", note Lucas Turgis, qui rappelle la nécessité "d'engager un maximum de moyens pour que ces chiffres n'augmentent pas".

Lire aussi : Près de Lyon : un contrôle routier tourne mal, deux policiers légèrement blessés

Si les automobilistes du périphérique nord étaient plutôt bons élèves ce vendredi, deux défauts d'assurance avaient été relevés. Cette Opel noire présentait également un problème au niveau du contrôle technique. Résultat, le véhicule est emporté par la fourrière. Pour les automobilistes n'ayant commis aucune infraction, le message reste le même, "bonnes vacances et soyez prudents".

Ce véhicule présente un défaut d'assurance et de contrôle technique @RB

Week-end noir sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes



Ce week-end, la région Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les secteurs les plus concernés par les bouchons. Au départ de Lyon, l'autoroute A7 sera fortement encombrée dès vendredi après-midi, entre 13 h et 20 h en direction d'Orange, puis de nouveau samedi entre 5 h et 15 h. Les ralentissements devraient également être importants sur l'A43 entre Lyon et Chambéry samedi de 13 h à 18 h, ainsi que sur l'A40 en direction des Alpes. Au niveau national, Bison Futé classe la journée de samedi noire dans le sens des départs.



Lire aussi : Grand chassé-croisé des vacances : situation très compliquée dès ce vendredi autour de Lyon