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Ligne de métro A (@Clémence Margall)

Lyon : le métro A totalement à l'arrêt plusieurs soirs au mois d’août

  • par LR

    • Après le métro C, c’est au tour du métro A d’être interrompu plusieurs soirs au mois d’août en raison de travaux d’énergie réalisés sur la ligne.

    Le mois d’août sera synonyme de galère pour les usagers des transports en commun lyonnais (TCL). Alors que le métro C sera totalement à l’arrêt du 3 au 16 août, le métro A sera, lui aussi, interrompu plusieurs jours en soirée dès la semaine prochaine en raison de travaux d’énergie.

    Dans le détail, la ligne sera interrompue à partir de 21 heures les 3, 6, 10, 12, 13, 17, 20, 24 et 27 août, et le 16 août en matinée, jusqu’à 12 h 30. Des bus relais seront déployés et circuleront en deux parties, de Perrache à Charpennes, puis de Charpennes à Vaulx-en-Velin La Soie, toutes les 15 minutes.

    TCL indique que ces perturbations impacteront aussi le métro B, sans plus de précisions pour le moment.

    Plus d’informations sur le site de TCL.

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