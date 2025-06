Dans les archives : Lyon, capitale de la gastronomie

La formule, inventée en 1925 par l’un des premiers critiques du XXe siècle, établit le lien singulier entre Lyon et sa gastronomie, allégorie d’un poncif de l’identité lyonnaise et d’un ancrage mémoriel d’une indiscutable évidence, tant la ville de Lyon est réputée dans l’art de bien manger depuis des siècles.

Le bon mot date de 1925. Homme de lettres, journaliste, humoriste et bon mangeur (1 mètre 80 et 120 kilos), Maurice Edmond Sailland, alias Curnonsky, invente, avec son ami suisse Marcel Rouff (la postérité se souviendra de son roman La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet, librement adapté au cinéma en 2023, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche), rien de moins que le “guide gastronomique”, en publiant un tour de France culinaire en vingt-huit volumes.