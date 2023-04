Un collectif de citoyens de la Cité internationale (Lyon 6e) se plaint de nuisances dues aux nouveaux événements musicaux du MAC Bar.

Les habitants de la Cité internationale ont exprimé leur ras-le-bol. Baptisé « Vivre à la cité internationale », un collectif de citoyens et d'acteurs économiques a tenu à alerté les élus de la mairie de Lyon sur le bruit que génèrent les nouvelles soirées avec DJ du MAC Bar, relatent nos confrères du Progrès.

« L’été dernier, les sonos étaient sorties à l’extérieur. Dès 16h, c'est invivable, impossible de laisser les fenêtres ouvertes », a témoigné un habitant auprès du quotidien. L'alerte aurait d'abord été donnée par un résident de la Cité internationale, avec un courrier adressé aux élus le 3 mars. Son courrier a recueilli 114 signatures d'habitants en 48 heures. Pour le moment, la Ville de Lyon ne semble pas avoir donné de réponse.

Le MAC Bar, nouveau café culturel éphémère du Musée d'art contemporain, a ouvert en 2022 et propose de nouveaux open air et soirées avec DJ jusqu'à 1h du matin. En parallèle, le musée a tenu à renouveler son restaurant et sa boutique.