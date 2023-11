Le musée d'art contemporain de Lyon a récolté 62 700 euros sur les 100 000 nécessaires à l'acquisition de l'œuvre River of no return.

Le 16 octobre dernier, le musée d'art contemporain (MAC) lançait un appel aux dons pour l'achat d'un tableau de l'artiste française Sylvie Selig. Originellement fixée au 29 novembre, la clôture de la souscription publique est repoussée au 22 décembre.

60% de l'objectif atteints

À l'heure actuelle, plus de 62 700 euros ont été récoltés grâce aux dons de 241 contributeurs. L'objectif du musée est d'atteindre 100 000 euros de crowdfunding sur les 140 000 euros du prix d'acquisition de l'œuvre de 140 mètres de long. "Nous sommes à plus de 60% de l'objectif, c'est très encourageant et la dynamique de progression des dons est bonne", indique le MAC dans un communiqué.

Pour attirer davantage de dons, le musée a mis en place un système de contreparties, comme des affiches et des aimants. Pour les grands donateurs, de véritables dessins de l'artiste sont même proposés.

