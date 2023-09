Musée d'Art contemporain : incarnations des corps, acte 2

Aya Takano, Calendar of Love Vol. 51 We Were Told That We Mustn’t Fall in. Stylo à bille et aquarelle sur papier, 297x 320 mm © 2007 AYA TAKANO/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. Courtesy Perrotin

Le musée d’Art contemporain fait sa rentrée avec trois expositions, proposant le second acte pour Incarnations, le corps dans la collection du macLYON, après un premier acte passionnant !

Puisant dans sa collection de ces quarante dernières années, avec comme thématique l’appropriation, par les artistes, du corps en tant qu’objet artistique et objet d’étude, l’acte 2 de Incarnations, le corps dans la collection du macLYON aborde, avec des œuvres renouvelées, la manière dont le corps vit, interagit ou subit un contexte social et sociétal, questionnant aussi la coexistence avec l’autre et le vivre-ensemble.

Hans Neleman, Hemi Te Peeti (James Patariki), Iwi : Te Arawa, Ngati Raukawa. Moko-Maori Tatoo, 1999. Photographie couleur, Plexiglas, aluminium. 152 x 122 cm © Collection macLYON

En parallèle et par souci de dialogue entre collection et jeune création, le macLYON invite Marilou Poncin, artiste diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, qui interroge une féminité (et les fantasmes qui vont avec), édifiée notamment à travers la culture populaire et les réseaux sociaux.

Oppositions binaires

Au deuxième étage, Nouvelle mythologie présente Aya Takano, artiste peintre, illustratrice, autrice de science-fiction et dessinatrice de mangas, qui nous incite à dépasser les oppositions binaires que l’on construit entre le naturel et l’artificiel, le féminin et le masculin, ou encore entre la logique et l’intuitif.

Rebecca Ackroyd, tbt, 2023. Pastel sur papier satiné Sommerset. 145 x 185 cm. Courtesy Peres Projects © Courtesy Peres Projects

Au troisième étage, Rebecca Ackroyd propose au centre de l’espace Singed Lids, réalisée pour la 15e Biennale de Lyon en 2019,où elle s’intéresseà la notion de ruines et de fugacité de l’existence à travers une fragmentation de corps et d’objets, provoquée par le crash d’un avion ou tout autre drame imprévisible…

Incarnations, le corps dans la collection du macLYON - Marilou Poncin, Aya Takano, Rebecca Ackroyd –Du 22 septembre au 7 janvier 2024, au macLYON

