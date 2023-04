L'artiste Rone sort un album enregistré avec l'Orchestre national de Lyon

Enregistré en live avec l'Orchestre national de Lyon en 2022, l'album L(oo)ping de l'artiste Rone sortira en juin, après la diffusion du concert sur Arte.

Le compositeur de musiques électroniques Romain Allender, alias Rone, ne cesse de multiplier les projets et performances. La dernière en date, L(oo)pings, est un concert enregistré avec 90 musiciens de l'Orchestre national de Lyon. En juin 2022, acteurs et danseurs se réunissaient autour des musiciens, filmés et enregistrés par cinq ingénieurs du son et 122 micros. Plusieurs morceaux du compositeur, dont Room with a view et Mirapolis, y sont intégrés, en plus de titres ayant bénéficié d'une relecture symphonique.

Le 30 juin 2023, cette performance filmée par la réalisatrice Louise Narboni sera diffusée sur Arte, avant la sortie de l'album éponyme, L(oo)ping. Un moment privilégié pour les mélomanes amateurs des créations de Rone, toujours à la croisée des genres. En 2020, l'artiste réalisait Room With a view, une oeuvre mêlant musique et chorégraphie avec le collectif (La) Horde, représentée au Théâtre du Chatelet de Paris avec des danseurs du Ballet national de Marseille.