Le musée d'art contemporain de Lyon renouvelle son restaurant et sa boutique

Courant 2023, un nouveau restaurant et une nouvelle boutique animeront le musée d'art contemporain de Lyon.

Le musée d'art contemporain de Lyon vient de lancer deux appels d'offre pour renouveler les concessions de son restaurant et sa boutique. "Ces deux espaces viendront renforcer et prolonger l'expérience de visite au MACLyon, pour un musée toujours plus vivant et accueillant", détaille le communiqué.

Livres, papeterie, produits dérivés

Les nouveaux exploitants devront permettre de proposer "des services entièrement renouvelés". La boutique proposera des "livres et d’articles de papeterie et de produits dérivés, en lien avec les activités du Musée.

Mais aussi une offre saisonnière ou événementielle type concept store, en collaboration avec des artisans et créateurs locaux", précise le musée.

Programmation évènementielle

Pour le restaurant situé côté Tête d'Or, l'exploitant devra gérer une activité de restauration et de boissons. "Il est encouragé à proposer une programmation événementielle en soirée et/ou les weekends, pour faire du bar/restaurant et de sa magnifique terrasse un lieu incontournable à Lyon", conclut le communiqué.