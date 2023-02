Trois nouvelles expositions au musée d'art contemporain de Lyon

Le musée d'art contemporain de Lyon inaugure trois nouvelles expositions jeudi 23 février à l'occasion du retour de son macBAR.

Le musée d'art contemporain de Lyon renouvelle sa proposition culturelle cette semaine. Trois nouvelles expositions seront présentées en avant-première ce jeudi 23 février lors d'une soirée événement de 18h30 à 22 heures.

Jusqu'au 9 juillet, le musée accueillera Incarnations, le Corps dans la collection - acte 1, qui s’intéresse à la présence du corps dans les collections du macLYON, La peau est une fine enveloppe, par Nathalie Djurberg et Hans Berg, un univers animé qui se déploie en films d'animation et installations, puis Interfears, un film de Jesper Just mettant en scène la topographie émotionnelle de l'acteur Matt Dillon, capturée par une machine IRM.

Nathalie Djurberg & Hans Berg, Dark Side of the Moon, 2017 Courtesy des artistes, Gió Marconi, Milan, Lisson Gallery, Londres/New York/Los Angeles/Shanghai/Pékin et Tanya Bonakdar Gallery, New York/Los Angeles © Adagp, Paris, 2023

Retour du macBAR

Pour l'occasion, le musée réinvestit le macBAR, son café restaurant situé à l'extérieur. L'équipe avait animé le parvis du musée tout l'été avec des évènements festifs et musicaux.

Jeudi soir, 11 DJs répartis dans trois espaces de 18 heures à 1 heure lanceront cette nouvelle saison. Une soirée rythmée par différents courants de la musique électronique avec de la house et de la tech-house à l'extérieur, de l'afro-house dans le hall du musée ou encore de la disco à l'intérieur du macBAR.

