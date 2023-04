Théâtre : "Moi, Jacob", confession d'un esclave

Écrit par Jacques Bruyas et mis en scène par Carole Devalland, Moi, Jacob est la confession d’un homme noir qui a échappé par miracle à l’esclavage.

Il nous raconte avec compassion et colère comment son village fut décimé par des esclavagistes anglais, les plus faibles étant voués à la mort et les autres embarqués pour nourrir le commerce triangulaire de la traite.

À l’exception de lui-même, épargné pour servir de comptable du nombre de victimes invalides…



Moi, Jacob – Du 25 au 27 avril, à l’Espace 44