Voie Lyonnaise piste cyclable
Voie Lyonnaise n°2 à Lyon @Cyclopolis

Lyon : 4,9 km de nouvelle piste cyclable inaugurés sur la Voie lyonnaise 2

  • par Romain Balme

    • Lyon poursuit son pari du vélo : un nouveau tronçon de 4,9 km de la Voie Lyonnaise 2 relie trois arrondissements, avec 59 arbres plantés et 12,8 M€ investis.

    4,9 kilomètres. C’est la taille du nouveau tronçon de la Voie lyonnaise 2 inaugurée mercredi 8 octobren après presque deux ans de travaux. Ce nouvel aménagement, comporte deux segments : l'un reliant Vivier-Merle au boulevard des Tchécoslovaques, l'autre partant de l’avenue Berthelot jusqu'au boulevard des États-Unis. Cet assemblage offre une nouvelle alternative aux transports en commun puisqu’il permet de relier les 3e, 7e et 8e arrondissements de Lyon. Ouvert depuis avril 2024, le tunnel Vivier-Merle fait partie intégrante de ce parcours. A son terme, la Voie lyonnaise 2 devrait permettre de rejoindre Saint Priest depuis Fontaines-sur-Saône.

    Allier pratique et esthétisme

    Grégory Doucet, maire de Lyon s’est dit fier de "réaliser un engagement de campagne" en relevant tout de même "les quelques kilomètres qu’il reste à faire". Pour l’édile, cette voie lyonnaise relève d’un double enjeu. D’un côté, l’importance de la pratique du vélo qui se développe : "cette pratique est nécessaire, en progression énorme. Nous avons besoin d'avoir les aménagements pour que chacun puisse faire du vélo en sécurité". De l’autre l’esthétisme de la ville. "Cette voie lyonnaise, C'est aussi l'occasion d'embellir la ville en rajoutant du sol perméable et des espaces de natures qui viennent remplacer du bitume."

    12,8 millions d'euros d'investissements

    De la nature, justement, il en a poussé le long de ces tronçons. Selon un communiqué de presse de la Métropole de Lyon, 59 arbres ont été plantés, pour une surface de 4 200 m2 de surface "désimperméabilisées et végétalisées". Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole en charge des mobilités actives surenchérit : "Cette voie lyonnaise répond à l'attente d'une partie des citoyens. Si certains sont déjà à vélo, d'autres souhaiteraient s'y mettre et pour cela ils ont besoin d'infrastructures, sécurisées et séparées des automobiles".

    A noter que ce tronçon représente un investissement à hauteur de 12,8 millions d'euros. L'Etat a contribué à hauteur de 2 millions d'euros par l'intermédiaire du Fonds vert, tandis que la Ville de Lyon et l'Agence de l'eau ont respectivement apporté 400 000 et 100 000 euros.

