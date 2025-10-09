Trois hôtels lyonnais récompensés d’une Clef Michelin 2025. Découvrez les établissements qui incarnent l’excellence hôtelière à Lyon.

Lyon n’a pas seulement des tables étoilées : désormais, ses hôtels brillent eux aussi dans le Guide Michelin.

La Clef Michelin, c'est l’équivalent pour les hôtels de l’étoile Michelin pour les restaurants. Pour ce nouveau et deuxième palmarès des Clefs Michelin, Lyon se distingue avec trois établissements.

Cette récompense s’appuie sur plusieurs critères exigeants : design, qualité de service, caractère particulier, contribution à l’expérience locale, et rapport qualité-prix. Elle s’apparente à une réponse hôtelière aux étoiles Michelin dans la gastronomie.

Les Clefs Michelin dans le monde en 2025

143 hôtels à trois Clefs

572 hôtels à 2 Clefs

1 742 hôtels à 1 Clef

Lyon dans le palmarès : une belle percée

L'InterContinental Lyon – Hôtel Dieu est installé dans le majestueux Grand Hôtel-Dieu ce palace conjugue patrimoine historique et modernité. Ses chambres avec vue sur le Rhône et son impressionnante coupole en font une adresse unique au cœur de la Presqu’île.

L'hôtel Intercontinental

@ Cheyenne Gabrelle

La chambre "parentale" de la suite présidentielle de l'InterContinentale @ Cheyenne Gabrelle

Le séjour de la suite présidentielle de l'InterContinental

@ Cheyenne Gabrelle

La Villa Maïa est nichée sur la colline de Fourvière cet hôtel 5 étoiles contemporain joue la carte du luxe intimiste. Design signé Jean-Michel Wilmotte, jardins paysagers inspirés du cloître antique et spa somptueux : une parenthèse hors du temps avec panorama sur la ville.

La Villa Florentine, récemment revendue par le groupe Arteloge, est perchée sur les hauteurs du Vieux Lyon cette ancienne demeure religieuse transformée en hôtel de prestige allie charme Renaissance et confort moderne. Sa terrasse et sa piscine à débordement avec vue imprenable sur la Presqu’île sont devenues iconiques.

Pourquoi Les Clefs Michelin distinction comptent

La Clef Michelin est une nouvelle manière pour le Guide Michelin d’étendre sa vision de l’excellence au-delà de la gastronomie. Depuis son introduction, elle vise à capitaliser sur le prestige associé aux étoiles pour proposer aux voyageurs une référence hôtelière fiable.

Pour les hôtels lyonnais distingués, c’est une reconnaissance d’un positionnement qualitatif exigeant — architecture, service, cohérence, ambiance, identité — mais aussi un signal aux voyageurs : séjourner ici devient un choix réfléchi, non un simple besoin logistique.

Impacts & perspectives pour l’hôtellerie lyonnaise

Cette reconnaissance pourrait jouer un rôle d’effet levier pour l’attractivité touristique de Lyon. Elle confère aux établissements une visibilité accrue, tout en les inscrivant dans une dynamique de montée en gamme. Elle invite aussi les autres hôtels lyonnais à repenser leur proposition de valeur : accueillir signifie désormais charmer, surprendre, raconter.

Dans un contexte de concurrence internationale, disposer de Clefs Michelin renforce la crédibilité de Lyon comme destination de séjour haut de gamme — au-delà de sa réputation gastronomique. Cela participe aussi à désaisonnaliser l’activité touristique, en attirant une clientèle exigeante toute l’année.

Pour Lyon, le défi sera de maintenir l’élan : cultiver la cohérence entre hébergement, gastronomie, culture et territoire. Pour les voyageurs, cela suggère une nouvelle lecture de la ville : séjourner à Lyon ne se limite plus à “où dormir”, mais à “où habiter le temps d’un voyage”.

Lire aussi :



