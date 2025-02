Des Voies lyonnaises qui se sont détricotées

La réalisation phare du mandat des écologistes à la Métropole de Lyon s’est heurtée à de nombreux obstacles et ne ressemblera pas au réseau promis en 2021.



Depuis le début du mandat, la Métropole de Lyon réactualise régulièrement ses ambitions pour les Voies lyonnaises, le réseau d’autoroutes à vélo que veut déployer la majorité écologiste. En septembre 2021, au lancement du projet, l’objectif fixé était de 250 kilomètres livrés en mars 2026 et répartis sur douze lignes. Le kilométrage ne cesse depuis d’être revu à la baisse. À un peu plus d’un an de la date butoire, Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, ne se fixe plus qu’un objectif de 180 kilomètres. “En 2021, nous étions effectivement sur 250 kilomètres mais des choses ont bougé”, balaie-t-il. Avant d’imputer les reports à des causes plus ou moins subies. Les derniers en date sont de son fait. “On voit que les travaux se multiplient et suscitent des critiques. Les désagréments sont nombreux, la gêne est réelle et nous avons annoncé des reports”, pointe Bruno Bernard. Une décision qui doit aussi beaucoup aux coupes budgétaires que doit opérer la collectivité pour adapter ses finances à la cure d’austérité imposée par le gouvernement. La Voie lyonnaise n° 12 a ainsi été amputée de son tronçon central entre la place Bellecour et Bron. “C’est un gros regret pour nous. C’est l’un des axes où le besoin est le plus important”, se désole Thibaut Chardey, coprésident de La Ville à vélo, une association qui plaide pour le développement de ce mode de transport dans l’agglomération.