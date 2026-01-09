Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

78 effractions, 300 000 euros de préjudice : les gendarmes du Rhône mettent fin à une série de cambriolages

  • par La Rédaction

    • Après plusieurs mois d’enquête, les gendarmes de Saint-Genis-Laval ont mis fin à une vaste série de vols par effraction commis dans la région lyonnaise et au-delà. Près de 80 cambriolages ont été attribués à deux individus.

    Les faits remontent à novembre 2024. Plusieurs résidences sont alors ciblées à Saint-Genis-Laval, mais aussi à Vourles et Vernaison. Les investigations menées par la gendarmerie permettent rapidement d’identifier un même véhicule présent sur les différentes scènes de cambriolage.

    Au fil des mois, l’enquête révèle que les auteurs ne se limitaient pas au Rhône. Des vols similaires ont été commis dans pas moins de sept départements, dont l’Ain, la Loire, l’Isère ou encore l’Ardèche. Le 15 décembre dernier, l’un des suspects a été interpellé et entendu par les enquêteurs. Il devra répondre de ses actes devant la justice et a depuis été incarcéré.

    Grâce à ce travail d’envergure, 78 cambriolages ont pu être élucidés, pour un préjudice estimé à plus de 300 000 euros. Les recherches se poursuivent afin d’interpeller le second auteur présumé.

    à lire également
    Bus 60
    Travaux au centre d'échanges Lyon-Perrache : plusieurs lignes de bus modifiées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gendarme
    78 effractions, 300 000 euros de préjudice : les gendarmes du Rhône mettent fin à une série de cambriolages 16:38
    Exposition : quartiers populaires, l’utopie des cités idéales 15:59
    Bus 60
    Travaux au centre d'échanges Lyon-Perrache : plusieurs lignes de bus modifiées 15:25
    Voeux 2026 : les critiques nourries du président du département du Rhône 15:17
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 9 au 11 janvier 14:53
    d'heure en heure
    gendarme
    À Limonest, les gendarmes recherchent les propriétaires de bijoux 14:14
    Hotel de la Métropole
    Irigny : la Métropole de Lyon porte plainte après l'occupation d'un parking par des gens du voyage 13:40
    Doucet, Fontaine, Chihi
    Après le drame de Crans-Montana, des mesures prises pour "assurer la sécurité totale" des Lyonnais 12:36
    Tracteur
    Un agriculteur décède d'une crise cardiaque sur le blocage de la M7 au sud de Lyon 11:47
    Maison de la danse : Jimmy, un solo à fleur de sol 11:44
    À Lyon, un jeune artisan de la Croix-Rousse sacré meilleure galette du Rhône 11:21
    transavia aéroport de lyon
    Transavia ouvrira une liaison directe entre Lyon et Mykonos à l’été 2026 10:40
    Mohamed Chihi à Lyon 1
    Harcèlement de rue : les BU de l'Université Lyon 1 se dotent du dispositif "Angela" 10:06
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut