Après plusieurs mois d’enquête, les gendarmes de Saint-Genis-Laval ont mis fin à une vaste série de vols par effraction commis dans la région lyonnaise et au-delà. Près de 80 cambriolages ont été attribués à deux individus.

Les faits remontent à novembre 2024. Plusieurs résidences sont alors ciblées à Saint-Genis-Laval, mais aussi à Vourles et Vernaison. Les investigations menées par la gendarmerie permettent rapidement d’identifier un même véhicule présent sur les différentes scènes de cambriolage.

Au fil des mois, l’enquête révèle que les auteurs ne se limitaient pas au Rhône. Des vols similaires ont été commis dans pas moins de sept départements, dont l’Ain, la Loire, l’Isère ou encore l’Ardèche. Le 15 décembre dernier, l’un des suspects a été interpellé et entendu par les enquêteurs. Il devra répondre de ses actes devant la justice et a depuis été incarcéré.

Grâce à ce travail d’envergure, 78 cambriolages ont pu être élucidés, pour un préjudice estimé à plus de 300 000 euros. Les recherches se poursuivent afin d’interpeller le second auteur présumé.