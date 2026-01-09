Actualité

Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 9 au 11 janvier

  • par Loane Carpano

    • Ciné-concert, danse, concert... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer pour ce week-end du 9 au 11 janvier.

    Biennale de l'orgue à l'Auditorium

    L'orgue de l'Auditorium © David Duchon-Doris

    Ce week-end sera la dernière chance d'assister à un concert de la Biennale de l'orgue à l'Auditorium de Lyon. L'occasion de découvrir ce fascinant instrument aux milles couleurs lors de concerts envoûtants. Au programme : la symphonie "Le souffle de la forêt", présentée samedi 10 décembre par Grégoire Rolland et Claude Debussy ou le récital de James McVinnie, joué en compagnie de Philip Glass le dimanche 11 janvier.

    Plus d'informations sur le site de l'Auditorium de Lyon.

    Harry Potter en ciné-concert

    Harry Potter
    Harry Potter en ciné-conert à Lyon @ WB

    Gryffondor, Poufsouffle ou Serpentard ? Ce sera à vous de choisir. Dimanche 11 janvier, la LDLC Arena de Décines se transformera en Poudlard le temps d'une soirée. Pour l'occasion, la salle de Décines diffusera le 5e volet de la saga "Harry Potter et l'ordre du Phénix" en ciné-concert. En plus d'être projeté sur écran géant, le film sera accompagné d'un orchestre de 70 musiciens qui interpréteront les musiques cultes du volet.

    Compléments d'informations en lien.

    Spectacle des pompiers pour le Téléthon

    Crédit : Equipe Spéciale des pompiers

    Dimanche 11 janvier, les sapeurs-pompiers du Rhône et de la Métropole de Lyon feront leur show à Saint-Priest. Acrobatie, cracheurs de feu et humour, il devrait y en avoir pour tous les goûts au gymnase Colette. L'ensemble des bénéfices réalisés sur l'événement seront reversés à l’AFM-Téléthon pour financer la recherche contre les maladies neuromusculaires.

    Programmation complète ici.

    Salon de l'étudiant à Eurexpo

    IMG_8153
    Photo d'archives du salon de l'Étudiant à Eurexpo. @Arthur Brenac

    Moins drôle... l'annuel Salon de l'Etudiant revient à Eurexpo à partir de vendredi. L'occasion de s'informer sur les différentes formations et branches de métiers auprès de professionnels et d'écoles, à quelques jours de l'ouverture de Parcoursup. Le salon est accessible gratuitement sur inscription, du vendredi 9 au dimanche 11 janvier.

    Infos pratiques ici.

    Village Latino dans les pentes

    Enfin, pour ceux qui souhaiteraient danser ce week-end, le "village latino" revient dans les pentes de la Croix-Rousse samedi 10 janvier. Des Caraïbes à Puerto Rico, en passant par Cuba, de la salsa cubaine à la bachata, cinq bars du quartier vous attendent pour une soirée "latino" haute en couleur. En plus des différentes soirées dans les bars, sept cours de danse seront proposés de 16 h à 20 h dans les établissements participants, dont "La bonne gâche", "Ibiza Café", ou encore "Cuba Café."

    Plus d'informations sur l'événement en ligne.

