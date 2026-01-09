Actualité
Tracteurs M7
Une dizaine de tracteurs bloquent la M7 à hauteur de Pierre-Bénite.

Près de Lyon : après plusieurs jours de mobilisation, les agriculteurs quittent la M7

  • par Loane Carpano

    • Après cinq jours de mobilisation et de blocus, les agriculteurs devraient quitter la M7 ce vendredi 9 janvier.

    Après plusieurs jours de mobilisation contre la gestion de la crise agricole, les agriculteurs occupant la M7 ont décidé de lever le blocage ce vendredi 9 janvier. Pour rappel, la quarantaine de personnes réunie était installée sur l'axe routier depuis lundi 5 janvier, à hauteur du site Arkema de Pierre-Bénite.

    Leur départ a été confirmé par la préfecture du Rhône ce vendredi. Selon les informations des autorités, un cortège de tracteurs partira en direction de l’A7 pour sortir à Solaize, tandis qu'un autre empruntera l’A450 en direction de Brignais.

    Les automobilistes sont donc appelés à éviter le secteur en amont et en aval du noeud autoroutier A450 / A7 et à privilégier la RD301 et l’A46 pour circuler en direction du sud."La M7 ne pourra réouvrir qu’à l’issue d’une inspection de sécurité et une éventuelle remise en état", précise la préfecture.

    Lire aussi : Un agriculteur décède d'une crise cardiaque sur le blocage de la M7 au sud de Lyon

