Une dizaine de tracteurs bloquent la M7 à hauteur de Pierre-Bénite.

Après cinq jours de mobilisation et de blocus, les agriculteurs devraient quitter la M7 ce vendredi 9 janvier.

Après plusieurs jours de mobilisation contre la gestion de la crise agricole, les agriculteurs occupant la M7 ont décidé de lever le blocage ce vendredi 9 janvier. Pour rappel, la quarantaine de personnes réunie était installée sur l'axe routier depuis lundi 5 janvier, à hauteur du site Arkema de Pierre-Bénite.

Leur départ a été confirmé par la préfecture du Rhône ce vendredi. Selon les informations des autorités, un cortège de tracteurs partira en direction de l’A7 pour sortir à Solaize, tandis qu'un autre empruntera l’A450 en direction de Brignais.

Les automobilistes sont donc appelés à éviter le secteur en amont et en aval du noeud autoroutier A450 / A7 et à privilégier la RD301 et l’A46 pour circuler en direction du sud."La M7 ne pourra réouvrir qu’à l’issue d’une inspection de sécurité et une éventuelle remise en état", précise la préfecture.

