À Limonest, les gendarmes recherchent les propriétaires de bijoux

La gendarmerie de Limonest recherche les propriétaires d'un lot de bijoux découvert à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

La gendarmerie du Rhône lance un appel sur ses réseaux sociaux. Les gendarmes de la brigade de Limonest ont en effet découvert un lot de bijoux au bord d'un ruisseau sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or dans la métropole de Lyon.

Des bijoux de toutes sortes notamment des montres ont été retrouvés par les forces de l'ordre. La brigade de Limonest appelle ainsi les propriétaires de ces bijoux à appeler le 04 78 35 80 77.