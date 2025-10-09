Culture
Un Fil à la patte © Pierre Grange

Rentrée culturelle : au Toboggan, l’art de la dérision

  • par Maxime Dutheil

    • Le Toboggan propose une programmation teintée d’humour, avec des spectacles qui partagent ce désir de faire rire ou juste sourire.

    Un Fil à la patte est une comédie signée Georges Feydeau, revisitée par le Collectif 7. Entre quiproquos, mensonges extravagants et rires en cascade, attendez-vous à un festival de situations absurdes autour d’un “mariage vaudevillesque” et des personnages tous aussi décalés les uns que les autres.

    Avec Une Heure à tuer, Waly Dia nous offre un spectacle politique sans tabou. Cette comédie passe au crible les grandes questions de notre époque : “complotisme, racisme, masculinisme, violences policières, cynisme des ultra-riches et casseroles judiciaires de nos éminences gouvernementales”. Waly Dia incarne des personnages truculents, révélant un comédien au double talent : provocateur et fin !


    Un Fil à la patte – Le 14 octobre (20 h 30)
    Une Heure à tuer – Le 27 novembre (20 h 30)
    Au Toboggan (Décines)

