L’humoriste Ary Abittan. (Photo Serge Tenani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Face à la venue d'Ary Abittan à Lyon, le collectif "Nous Toutes" appelle à la mobilisation

  • par Loane Carpano

    • Samedi 10 janvier à 18 h, le collectif "Nous Toutes" Rhône organisera un rassemblement devant la Bourse du Travail pour dénoncer la venue d'Ary Abittan à Lyon.

    Nicolas Sarkozy, puis Ary Abittan, les personnalités controversées enchaînent les visites à Lyon cette semaine. Samedi 10 janvier, l'humoriste et acteur français montera sur la scène de la Bourse du Travail pour présenter son show "Autenthique". Une venue qui fait grincer les dents des collectifs féministes, dont "Nous Toutes" Rhône.

    Pour cause, l'homme était accusé de viol en 2021 par une femme de 23 ans. Ary Abittan avait finalement bénéficié d’un non-lieu, la justice ayant estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes pour le condamner. "Ce qui ne signifie pas qu’il est innocent, mais qu’il n’y a pas eu suffisamment d’éléments pour un procès", affirmait Charlène de Nous Toutes Rhône au micro de nos confrères du Progrès.

    "La Ville de Lyon (...) ne peut intervenir"

    Alors que la pression monte depuis la polémique autour des propos de Brigitte Macron, ayant qualifié de "salles connes", les féministes intervenues lors d'un spectacle de l'humoriste à Paris, le spectacle devrait bel et bien avoir lieu à Lyon.

    Si le collectif met en cause "l'impossibilité des institutions lyonnaises d'agir pour déprogrammer un accusé de viol sur une scène municipale", l'adjointe au maire en charge de l'adjointe au droit et à l'égalité, Sylvie Tomic, a rappelé sur ses réseaux sociaux que : "La Bourse du travail est un équipement municipal mis à disposition dans le cadre de conventions de location" et que "La Ville n’exerce aucun rôle de programmateur artistique et ne peut intervenir en l’absence de fondement juridique."

    Le collectif "Nous Toutes" Rhône, appelle néanmoins à la mobilisation devant la salle de spectacle à 18 h. Un "Die in" sera organisé de 18h à 18 h 45, avant le spectacle programmé à 20 h : "Pas de violeurs sur nos scènes", martèle le collectif.

    Lire aussi : 164 femmes tuées en 2025 : un "femmage" sera rendu à Lyon ce samedi

    d'heure en heure
