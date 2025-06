Le retour du vent du nord et d’un bon ensoleillement devrait favoriser la dispersion des polluants et améliorer la qualité de l'air ce dimanche à Lyon.

La qualité de l’air devrait rester globalement satisfaisante ce dimanche 8 juin à Lyon. Le vent du nord, parfois soutenu, contribuera à un bon ensoleillement et à une dispersion efficace des polluants, dans une ambiance plus fraîche. Les concentrations en ozone (O3) devraient rester stables et être qualifiées de moyennes, tandis que les niveaux de particules fines (PM10 et PM2.5) sont annoncés bons, selon les dernières données d'Atmo, mises à jour ce samedi 7 juin.

Sur les autres polluants mesurés, le dioxyde de soufre (SO2) affiche également un indice bon, et le dioxyde d’azote (NO2) se maintient à un niveau moyen. Globalement, la situation reste favorable pour les déplacements en extérieur ce week-end. À noter que sur les 12 derniers mois, cet indice de qualité de l’air moyen a été constaté 63 % du temps sur l’agglomération lyonnaise.

