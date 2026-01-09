Actualité

À Lyon, le métro A est partiellement interrompu après un "acte de malveillance"

  • par Nathan Chaize

    • TCL indique qu'un acte de malveillance a entraîné une interruption partielle de la ligne A du métro à Lyon.

    Le métro A est partiellement interrompu ce vendredi 9 janvier depuis 16 h 41 en raison d'un "acte de malveillance" indique TCL. La ligne ne dessert plus les station de République Villeurbanne à Vaulx-en-Velin La Soie.

    "Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre Charpennes Charles Hernu à Vaulx-en-Velin La Soie, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne", précise TCL.

    La reprise du trafic est estimée à 17 h 40 pour l'heure.

