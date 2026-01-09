Actualité
Irigny : la Métropole de Lyon porte plainte après l'occupation d'un parking par des gens du voyage

    • Installée début janvier sur le parking-relais de la gare d’Yvours, la communauté des gens du voyage fait réagir élus et institutions. Propriétaire du site, la Métropole de Lyon a porté plainte pour occupation illégale et saisi l’État.

    Depuis le 3 janvier, près de 120 personnes et environ 80 véhicules occupent le parking-relais de la gare d’Yvours, sur la commune d’Irigny. Selon nos confrères du Progrès, face à cette installation jugée illégale, la Métropole de Lyon, propriétaire du site, a rapidement déposé plainte et sollicité le préfet délégué à la sécurité afin qu’un arrêté de mise en demeure d’évacuer soit pris. La préfecture du Rhône confirme qu’une instruction est actuellement en cours.

    La situation inquiète la maire de la commune, Blandine Freyer, qui alerte sur la réduction drastique des places de stationnement pour les usagers de la gare et des bus, dans un contexte de circulation déjà perturbé dans le sud lyonnais.

    L’élue dénonce également des problèmes récurrents d’insalubrité et de branchements sauvages. Une occupation similaire avait déjà nécessité une évacuation par les forces de l’ordre en novembre dernier.

