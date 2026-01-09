PFAS : au sud de Lyon, l'usine d'eau de Ternay se conforme aux nouvelles normes

D'importants travaux ont été réalisés sur l'usine de Ternay pour assurer une production d'eau potable respectant les normes de concentrations en PFAS.

L'eau produite par l'usine de Ternay est désormais conforme à la réglementation européenne sur les PFAS, qui impose une concentration inférieure à 0,1 µg/L pour la somme des 20 substances réglementées. Le SMEP Rhône-Sud et SUEZ ont déployé une solution de renouvellement du charbon actif en continu.

Le système choisi repose sur six réacteurs à flux descendant permettant le renouvellement du charbon sans arrêt des équipements, "une première en France pour le traitement des PFAS", selon Denis Tessier, directeur régional de SUEZ.

Les travaux lancés en avril 2025 s'achèveront en avril 2026. Deux réacteurs sur six sont installés et opérationnels, permettant d'abattre significativement le taux de PFAS.