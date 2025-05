À dix mois de la fin du mandat des écologistes, en mars 2026, le maillage des pistes cyclables sur le territoire lyonnais se poursuit progressivement. Suffisamment pour remplir l'objectif ?

17 km de plus au compteur. La Métropole de Lyon a inauguré le tronçon de la Voie lyonnaise n°9 reliant Villeurbanne au Grand Parc Miribel-Jonage, ce jeudi 15 mai. Deux semaines plus tôt, le président de la Métropole Bruno Bernard et son vice-président Fabien Bagnon ouvraient officiellement le tronçon de 5 km entre La Tour-de-Salvagny et Charbonnières-les-Bains, sur la VL n°8.

Les aménagements cyclables se multiplient. Et peu à peu, la Métropole de Lyon maille son territoire de Voies lyonnaises, du Nord au Sud et d'Ouest en Est. Le cap des 396 km de pistes cyclables, réparties en 13 Voies lyonnaises, est par ailleurs figé à 2030. En plus de cette échéance, la collectivité écologiste dirigée par Bruno Bernard avait fixé un premier objectif : 250 km au cours du mandat, soit jusqu'en mars 2026.

Près de 100 km réalisés à la mi-mai

Ambition revue à la baisse en janvier dernier à 200 km. Puis dernièrement à 180 km. La faute à la multiplication des travaux et aux coupes budgétaires imposées par le gouvernement, justifiait alors l'exécutif. "On sera, en 2026, à près de 200 km réalisés sur les Voies lyonnaises (...) Probablement plus que les 180 annoncés ? 180 ou 200 km, je ne tiens pas les comptes tous les jours", convient Bruno Bernard auprès de Lyon Capitale, ce jeudi 15 mai, à l'occasion de l'inauguration du tronçon de la VL n°9. Pour l'heure, plus de 100 km de Voies lyonnaises ont été réalisés, nous indique la collectivité.

Sur les reports, Bruno Bernard reprend : "On a fait le choix de reporter quelques tronçons, notamment sur des quartiers de Lyon et Villeurbanne, où il y avait d'autres travaux en cours. Il nous a parus préférable de finir ceux en cours, avant d'en démarrer de nouveaux". Par là, le président métropolitain fait référence aux travaux de la Voie lyonnaise n°12 sur le cours Gambetta, ainsi qu'aux abords de la place Bellecour. "Des projets se sont aussi entrechoqués", ajoute-t-il.

À Villeurbanne, par exemple, le chantier de la VL 1 sur le Boulevard du 11 novembre attendra la fin des travaux du T6 (prévue pour le premier semestre 2026) et de la VL n°4. Les VL n°6, 7 et la partie sud de la n°11 sont également impliquées par ces reports. En ce qui concerne la Voie lyonnaise n°9, fraîchement inaugurée, la traversée du canal de Jonage sera possible dès la fin d'année 2025 via une nouvelle passerelle construite en parallèle du T9.

"Naturellement, on va les faire. C'est la compétence de la Métropole"

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

Plus que la gestion de la colère des habitants de l'agglomération face aux travaux et de l'aspect financier, la Métropole a bataillé sur le terrain politique. La VL n°8, par exemple, s'arrête pour l'heure à Charbonnières. Avant de rejoindre Tassin-la-Demi-Lune d'ici 2026. "Pour être clair, le maire de Tassin (Pascal Charmot - LR -, NdlR), est opposé aux pistes cyclables. Mais naturellement, on va les faire. C'est la compétence de la Métropole. C'est plus facile de travailler avec des maires volontaires et aidants", déplore Bruno Bernard.

D'autres exemples subsistent : la VL n°7 s’interrompra à Caluire-et-Cuire sur la voie verte. Dans le 6e arrondissement, dont le maire est Pascal Blache (Horizons), la création d’une piste cyclable sur l’avenue Duquesne a été repoussée. Près de 70 km sont ainsi retardés. D'autres le seront-ils ? La Métropole semble maintenir ce cap. Avec plus ou moins 100 km réalisés à la mi-mai 2025, 80 km sont tout de même à boucler au cours des dix mois restants.

