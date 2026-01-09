La France insoumise a finalement rejoint la liste de la gauche unie à Rillieux-la-Pape pour faire tomber le maire sortant Alexandre Vincendet.

"La France insoumise fait le choix de la responsabilité et de l'unité." Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le député insoumis du Rhône, Abdelkader Lahmar officialise l'alliance entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et la liste de gauche à Rillieux-la-Pape, portée par l'avocat Edouard Raffin.

"Cette démarche s'inscrit dans une volonté claire de rupture avec des années de politiques marquées par la stigmatisation, le repli et l'abandon de trop nombreux habitants", poursuit le député qui avait remporté les élections législatives face au maire sortant, Alexandre Vincendet.

"L'absence de l'extrême droite pour faire place nette à la municipalité sortante interdisait toute division à gauche, l'ensemble de la gauche est au rendez-vous", indique le groupe Unir Rillieux-la-Pape dans un communiqué. Fin décembre, l'union de la gauche était loin d'être une évidence alors que la section locale de LFI avait annoncé la désignation de deux candidats insoumis pour porter une liste.