Rhône : des travaux sur la RD337 à Quincié-en-Beaujolais jusqu'en avril

Le Département du Rhône effectue des travaux de renouvellement du réseau AEP (alimentation en eau potable) sur la RD337 à Quincié-en-Beaujolais du 12 janvier au 11 avril 2026.

L'opération impacte la circulation avec un système d'alternat en place 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le département annonce ces interventions dans le cadre de sa mission de garantie de la sécurité des usagers et d'amélioration des mobilités sur le réseau routier rhodanien.