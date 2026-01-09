Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : des travaux sur la RD337 à Quincié-en-Beaujolais jusqu'en avril

  • par La rédaction

    • Le Département du Rhône a annoncé des travaux de renouvellement du réseau d'eau potable sur la RD337 du 12 janvier au 11 avril 2026.

    Le Département du Rhône effectue des travaux de renouvellement du réseau AEP (alimentation en eau potable) sur la RD337 à Quincié-en-Beaujolais du 12 janvier au 11 avril 2026.

    L'opération impacte la circulation avec un système d'alternat en place 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le département annonce ces interventions dans le cadre de sa mission de garantie de la sécurité des usagers et d'amélioration des mobilités sur le réseau routier rhodanien.

    à lire également
    Municipales : La France insoumise scelle une alliance avec la coalition de gauche à Rillieux-la-Pape

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : des travaux sur la RD337 à Quincié-en-Beaujolais jusqu'en avril 18:10
    Municipales : La France insoumise scelle une alliance avec la coalition de gauche à Rillieux-la-Pape 17:31
    À Lyon, le métro A est partiellement interrompu après un "acte de malveillance" 17:11
    PFAS : au sud de Lyon, l'usine d'eau de Ternay se conforme aux nouvelles normes 17:09
    Tracteurs M7
    Près de Lyon : après plusieurs jours de mobilisation, les agriculteurs quittent la M7 16:59
    d'heure en heure
    gendarme
    78 effractions, 300 000 euros de préjudice : les gendarmes du Rhône mettent fin à une série de cambriolages 16:38
    Exposition : quartiers populaires, l’utopie des cités idéales 15:59
    Bus 60
    Travaux au centre d'échanges Lyon-Perrache : plusieurs lignes de bus modifiées 15:25
    Voeux 2026 : les critiques nourries du président du département du Rhône 15:17
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 9 au 11 janvier 14:53
    gendarme
    À Limonest, les gendarmes recherchent les propriétaires de bijoux 14:14
    Hotel de la Métropole
    Irigny : la Métropole de Lyon porte plainte après l'occupation d'un parking par des gens du voyage 13:40
    Doucet, Fontaine, Chihi
    Après le drame de Crans-Montana, des mesures prises pour "assurer la sécurité totale" des Lyonnais 12:36
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut