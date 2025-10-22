Ain : feu vert pour le plan de valorisation du patrimoine d'Ambronay

La mission régionale d’autorité environnementale a validé le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine d’Ambronay. Un projet qui protège à la fois le bâti historique et la biodiversité locale.

Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) de la commune d'Ambronay (Ain) passait il y a quelques semaines devant la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE). Le but ? Déterminer si le PVAP nécessitait une expertise environnementale approfondie. En effet, la commune d'Ambronay est situé sur un site de patrimoine remarquable (SPR). La mission régionale a rendu son verdict le 7 octobre dernier : le plan de la commune respecte les conditions environnementales.

Ce projet a pu être validé puisqu'il oeuvre à protéger le paysage et l'espace public de la commune tout en conservant "la qualité architecturale du site" évoque le rapport de l'AMRE. De plus, le SPR comprend uniquement des zones déjà urbanisées du bourg. Aucun espace naturel, agricole ou forestier n’est menacé par de nouvelles constructions. Le règlement du plan de valorisation encadre strictement les hauteurs, surélévations et remplacements de bâtiments. En somme, cela permet de densifier sans étalement urbain et ainsi contribuer à la création de logements sans consommer de nouveaux espaces.

Faire cohabiter biodiversité et patrimoine

L'objectif de ce plan de valorisation est de développer le patrimoine de la commune, tout en préservant la biodiversité locale. Par exemple, l’étang d’Ambronay qui fait partie du SPR, bénéficiera de protections renforcées. Le plan met aussi en valeur les arbres remarquables et encourage la plantation dans les espaces publics et privés. La vigilance est également de mise sur les risques d’inondation. En effet, le PVAP recommande l’usage de matériaux naturels et perméables, favorisant l’infiltration de l’eau dans les sols.

Le plan de valorisation se veut aussi vert sur les mobilités. Il s’appuie notamment sur la piétonnisation de plusieurs rues et la promotion des mobilités douces. Volet central du PVAP, la protection des monuments historiques d'Ambronay. Parmi eux, l’ancienne abbaye, ainsi que les remparts, ou les murs anciens. En point d'orgue de cette cohabitation entre environnement et patrimoine, la rénovation énergétique. Celle-ci se veut respectueuse du bâti ancien. L'isolation est effectuée par enduits à la chaux et les panneaux solaires en toiture sont placés discrètement de sorte à ne pas métamorphoser les monuments.